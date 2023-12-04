МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин России надеется, возможно, к концу года увидеть первые шаги в направлении обмена заблокированных активов инвесторов из России за рубежом, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Три крупнейших банка Израиля сегрегировали активы россиян

"Мы не ведём каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами. Как вы понимаете, это невозможно, и это, наверное, неэффективно в таком формате работать. Мы создали такие условия у нас в стране, и мы предложили и нашим профучастникам, и инвесторам иностранным, которые хотят в этом поучаствовать, принять в этом участие", — сказал он, выступая на форуме "Розничный инвестор: новое время – новые возможности".

"Мы видим и слышим со стороны, что такой интерес есть, и что такой механизм востребован, поэтому мы ждём, когда он будет реализован. Я надеюсь, что уже, может быть, к концу года мы какие-то первые шаги в этом направлении увидим", — добавил он.

"Но опять же, мы здесь, как говорится, уже становимся в некотором роде сторонним наблюдателям, и видим, как рыночные силы сами начинают работать. Наверное, ни для кого не секрет, что западные инвесторы, они, как и любые инвесторы, заинтересованы в возврате собственных средств, и они готовы предпринимать все шаги, чтобы свои средства тем или иным способом вернуть. Поэтому мы рассчитываем тоже на эту бизнес-логику, которая есть у наших инвесторов и у их инвесторов", — заключил Чебесков.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.