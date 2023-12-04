2023-12-04T13:57:43+03:00
2023-12-04T13:57:43+03:00
2023-12-04T13:57:43+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231204/842450153.html
В России могут начать использовать цифровые активы в международных расчетах
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Госдума в декабре может принять закон, который позволит со следующего года использовать некоторые цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, следует из... ПРАЙМ, 04.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, госдума, цифровые активы
https://cdnn.1prime.ru/images/83810/10/838101029.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83810/10/838101029.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83810/10/838101028.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83810/10/838101028.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83810/10/838101016.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83810/10/838101016.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231130/842418788.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА 4 дек — ПРАЙМ. Госдума в декабре может принять закон, который позволит со следующего года использовать некоторые цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, следует из выступления главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова на парламентских слушаниях в понедельник.
"Мы очень рассчитываем, на то, что цифровые технологии будут активно внедряться в нашу жизнь", — сказал депутат, напомнив, что ранее были приняты законы, касающиеся развития цифровых финансовых активов.
"В ближайшее время, скорее всего в декабре, примем поправки в законодательство, которые позволяют некоторые цифровые финансовые активы использовать для международных расчетов. Поправки уже подготовлены и, допускаю, что в декабре уже примем. Соответственно, со следующего года они начнут действовать ", — заявил также Аксаков.
В настоящее время в Госдуме ведется подготовка соответствующего проекта закона ко второму чтению. Исходя из слов Аксакова, его принятие во втором и третьем чтении возможно в декабре.