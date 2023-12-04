МОСКВА 4 дек — ПРАЙМ. Госдума в декабре может принять закон, который позволит со следующего года использовать некоторые цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, следует из выступления главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова на парламентских слушаниях в понедельник. Госдума приняла закон о штрафах за завышение цен

"Мы очень рассчитываем, на то, что цифровые технологии будут активно внедряться в нашу жизнь", — сказал депутат, напомнив, что ранее были приняты законы, касающиеся развития цифровых финансовых активов.

"В ближайшее время, скорее всего в декабре, примем поправки в законодательство, которые позволяют некоторые цифровые финансовые активы использовать для международных расчетов. Поправки уже подготовлены и, допускаю, что в декабре уже примем. Соответственно, со следующего года они начнут действовать ", — заявил также Аксаков.

В настоящее время в Госдуме ведется подготовка соответствующего проекта закона ко второму чтению. Исходя из слов Аксакова, его принятие во втором и третьем чтении возможно в декабре.