МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Расчеты России и Вьетнама в национальных валютах в 2023 году выросли в четыре раза, сообщила РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!". Расчеты в нацвалютах станут приоритетом России в БРИКС, сообщили в МИД

"Во Вьетнаме мы маркетмейкеры, все расчеты по паре рубль – донг проходят через наш совместный банк. Я могу сказать, что за 2023 год расчёты с Вьетнамом выросли в четыре раза в национальных валютах, это достаточно весомые цифры", — рассказала она.

В целом, по ее словам, в 2022 и 2023 годах банк видит кратный рост расчетов именно в национальных валютах, проходящих через инфраструктуру ВТБ в рамках дочерних банков и филиалов за рубежом. У ВТБ есть филиалы в Индии и в Китае, совместный банк во Вьетнаме и широкая сетка банков по СНГ, напомнила топ-менеджер.

При этом на вопрос о том, как обстоят дела с ликвидностью во вьетнамских донгах во Вьетнамско-Российском банке, Баша заявила, что с ней "все в порядке".

В октябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что Вьетнамско-Российский банк испытывает недостаток ликвидности во вьетнамских донгах, что не позволяет ему удовлетворить постоянно растущий спрос клиентов, причем как из России, так и из Вьетнама.

Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.