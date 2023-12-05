МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и ОАЭ за первые девять месяцев 2023 года увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

"ОАЭ — главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в 9 миллиардов долларов. За январь-сентябрь этого года он уже вышел на отметку в 8,8 миллиарда долларов, прибавив 63% относительно прошлогодних показателей того же периода", — заявил Ушаков.

Как отмечает помощник президента, активная работа межправительственных комиссий обеих стран вносит в этом огромный вклад.

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Абу-Даби с официальным визитом. Приоритетное внимание на переговорах делегаций, по словам Ушакова, будет уделяться сотрудничеству в области энергетики, как в двустороннем формате, так и в рамках ОПЕК+.

Значимой составляющей российско-эмиратских отношений, по словам помощника президента России, является промышленная кооперация. "Проработка перспективных проектов ведется практически во всех отраслях: от автомобилестроения, гражданского авиастроения, металлургии до возобновляемой энергетики, фармацевтики и цифровых технологий", — сказал Ушаков.