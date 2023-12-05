МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана присоединение этих государств к БРИКС, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Путин заявил, что Россия хочет повысить роль БРИКС как будущий председатель

По его словам, это "весьма актуальные и крайне важные контакты", которые важны не только с точки зрения дальнейшего развития и укрепления дружественных связей с этими странами, но и в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке.

Также Ушаков подчеркнул, что в этом году Россия председательствует в организации, и поэтому обсуждение вопросов подключения новых стран к объединению в ходе рабочих визитов Путина вполне логично. Он отметил, что вклад БРИКС в мировые дела, несомненно, возрастает.

Ушаков добавил, что в ходе рабочего визита Путина в Саудовскую Аравию будут обсуждаться вопросы сотрудничества в энергетике, так как "достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке".

"Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+", — сказал он журналистам.

Ушаков резюмировал, что документы для подписания по итогам встреч разрабатываются и будут приняты "на полях".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует 6 декабря совершить рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию.