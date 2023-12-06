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2023
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Путин заявил о росте товарооборота между Россией и ОАЭ
Мировая экономика
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Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился более чем на 67% в прошлом году, а в 2023-м может быть еще больше, заявил президент России Владимир Путин. "В прошлом году товарооборот... ПРАЙМ, 06.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился более чем на 67% в прошлом году, а в 2023-м может быть еще больше, заявил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности", — сказал он на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
Путин добавил, что развивается промышленная кооперация и расширяется сотрудничество в области создания производств на территории ОАЭ и в России.
Также президент отметил, что в настоящее время реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой отрасли.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ОАЭ являются одним из главных внешнеэкономических партнеров России в арабском мире. По его словам, объем торговли между двумя странами за январь-сентябрь вырос на 63 процента. При этом, добавил Ушаков, в прошлом году этот показатель достиг рекордных девяти миллиардов долларов, обновив исторический максимум.