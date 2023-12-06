АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился более чем на 67% в прошлом году, а в 2023-м может быть еще больше, заявил президент России Владимир Путин. Ушаков оценил рост товарооборота России и ОАЭ

"В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности", — сказал он на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Путин добавил, что развивается промышленная кооперация и расширяется сотрудничество в области создания производств на территории ОАЭ и в России.

Также президент отметил, что в настоящее время реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой отрасли.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ОАЭ являются одним из главных внешнеэкономических партнеров России в арабском мире. По его словам, объем торговли между двумя странами за январь-сентябрь вырос на 63 процента. При этом, добавил Ушаков, в прошлом году этот показатель достиг рекордных девяти миллиардов долларов, обновив исторический максимум.