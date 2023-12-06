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Лидеры G7 призвали к продолжению реформ Всемирного банка
Мировая экономика
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Лидеры стран "Большой семерки" (G7) призвали продолжить проведение операционных и финансовых реформ Всемирного банка, говорится в опубликованном в среду совместном заявлении. "Мы... ПРАЙМ, 06.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) призвали продолжить проведение операционных и финансовых реформ Всемирного банка, говорится в опубликованном в среду совместном заявлении.
"Мы призываем группу Всемирного банка продолжить внедрение операционных и финансовых реформ", — говорится в документе.
В заявлении также подчеркивается, что G7 намерена выполнить обязательства, принятые лидерами G20, по коллективной мобилизации большего объема кредитования и льготного финансирования для повышения потенциала Всемирного банка по поддержке стран с низким и средним уровнем дохода.
Ранее в ноябре исполнительный совет МВФ рекомендовал увеличить на 50% квоты стран-членов организации по сравнению с их текущими значениями. Отмечалось, что увеличение квоты "поможет защитить глобальную финансовую стабильность путем расширения постоянных ресурсов МВФ и снижения зависимости от заемных средств".
Голосование совета управляющих по данному предложению, как ожидается, должно быть проведено до 15 декабря 2023 года и требует не менее 85% поддержки для утверждения.