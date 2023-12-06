МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) призвали продолжить проведение операционных и финансовых реформ Всемирного банка, говорится в опубликованном в среду совместном заявлении. В МВФ подсчитали число действующих в мире торговых ограничений

"Мы призываем группу Всемирного банка продолжить внедрение операционных и финансовых реформ", — говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что G7 намерена выполнить обязательства, принятые лидерами G20, по коллективной мобилизации большего объема кредитования и льготного финансирования для повышения потенциала Всемирного банка по поддержке стран с низким и средним уровнем дохода.

Ранее в ноябре исполнительный совет МВФ рекомендовал увеличить на 50% квоты стран-членов организации по сравнению с их текущими значениями. Отмечалось, что увеличение квоты "поможет защитить глобальную финансовую стабильность путем расширения постоянных ресурсов МВФ и снижения зависимости от заемных средств".

Голосование совета управляющих по данному предложению, как ожидается, должно быть проведено до 15 декабря 2023 года и требует не менее 85% поддержки для утверждения.