МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси совершит рабочий визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает агентство IRNA. Путин и Раиси обсудили включение Ирана в деятельность БРИКС

"Президент нашей страны во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов отправился в Москву по официальному приглашению президента России Владимира Путина", — говорится в сообщении.

По сообщению агентства, главной темой визита президента Ирана станет палестино-израильский конфликт и ситуация в секторе Газа.

Кроме того, отмечается, что в ходе переговоров Путине и Раиси намерены поднять вопросы двусторонних отношений, в частности экономические связи, региональную и международную повестку.

Перед вылетом в Россию, Раиси подчеркнул, что одной из важных тем переговоров с Путиным будет строительство международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

"В ходе данной поездки желание двух стран завершить строительство коридора "Север-Юг" станет одним из центральных вопросов переговоров по проведению этой совместной работы", — приводит слова Раиси агентство ISNA.