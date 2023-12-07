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Президент Ирана Раиси направился с рабочим визитом в Москву
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Президент Ирана Эбрахим Раиси совершит рабочий визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает агентство IRNA. "Президент нашей страны во главе... ПРАЙМ, 07.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси совершит рабочий визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает агентство IRNA.
"Президент нашей страны во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов отправился в Москву по официальному приглашению президента России Владимира Путина", — говорится в сообщении.
По сообщению агентства, главной темой визита президента Ирана станет палестино-израильский конфликт и ситуация в секторе Газа.
Кроме того, отмечается, что в ходе переговоров Путине и Раиси намерены поднять вопросы двусторонних отношений, в частности экономические связи, региональную и международную повестку.
Перед вылетом в Россию, Раиси подчеркнул, что одной из важных тем переговоров с Путиным будет строительство международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".
"В ходе данной поездки желание двух стран завершить строительство коридора "Север-Юг" станет одним из центральных вопросов переговоров по проведению этой совместной работы", — приводит слова Раиси агентство ISNA.