2023-12-07T13:17:39+03:00
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2023-12-07T13:17:39+03:00
2023
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Евростат оценил ВВП еврозоны в третьем квартале
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ВВП еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале 2023 года не изменился в годовом выражении, а в квартальном — снизился на 0,1%, сообщило европейское... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, европа, евростат, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВВП еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале 2023 года не изменился в годовом выражении, а в квартальном — снизился на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Евростат пересмотрел годовой показатель, ранее он оценивал рост ВВП на 0,1% в годовом выражении. Квартальный показатель совпал с первой и второй оценками.