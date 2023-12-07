МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВВП еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале 2023 года не изменился в годовом выражении, а в квартальном — снизился на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Опрошенные ЦБ аналитики улучшили ожидания по росту ВВП России

Евростат пересмотрел годовой показатель, ранее он оценивал рост ВВП на 0,1% в годовом выражении. Квартальный показатель совпал с первой и второй оценками.