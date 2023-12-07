МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия отметили взаимное стремление к наращиванию двусторонних и совместных инвестиций в обеих странах. Россия и Саудовская Аравия дали оценку работе ОПЕК+ на нефтяном рынке

Соответствующее совместное заявление опубликовано на информационном портале Кремля.

"Обе стороны подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, созданию условий для частного сектора, обмену визитами, проведению совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитию инвестиционно-привлекательной среды, предоставлению необходимых разрешений и преодолению любых проблем в этой области", — говорится в материале.