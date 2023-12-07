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2023-12-07T14:09:43+03:00
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2023
https://1prime.ru/world/20231207/842492309.html
Россия и Саудовская Аравия будут наращивать взаимные инвестиции
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Россия и Саудовская Аравия отметили взаимное стремление к наращиванию двусторонних и совместных инвестиций в обеих странах. Соответствующее совместное заявление опубликовано на... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, саудовская аравия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия отметили взаимное стремление к наращиванию двусторонних и совместных инвестиций в обеих странах.
Соответствующее совместное заявление опубликовано на информационном портале Кремля.
"Обе стороны подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, созданию условий для частного сектора, обмену визитами, проведению совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитию инвестиционно-привлекательной среды, предоставлению необходимых разрешений и преодолению любых проблем в этой области", — говорится в материале.