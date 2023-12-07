МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банковская система России в текущем году может заработать более трех триллионов рублей, тем самым скомпенсировав потери прошлого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Путин призвал к широкому использованию национальных валют в торговле

"У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше трех триллионов руб. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат", — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Оманом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Соглашение и протокол к нему призваны создать взаимовыгодные условия и гарантии для экономической деятельности юр- и физлиц России и Омана.

Кроме того, Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году нанести визит в Россию. По его словам, принц Омана стоял у истоков сотрудничества двух стран.

"Я признателен за приглашение моему отцу, я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время", — ответил наследный принц.

Глава государства также подчеркнул, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества России и Омана в энергетическом и туристическом секторах. По его словам, между обеими странами сейчас открыто прямое авиасообщение, что делает туризм одним из ключевых направлений российско-оманских отношений.