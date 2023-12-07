2023-12-07T17:01:13+03:00
2023-12-07T17:01:13+03:00
2023-12-07T17:01:13+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231207/842497234.html
ЦБ оценил перспективы развития платежных механизмов России и Китая
Мировая экономика
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Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами, заявила глава Банка России... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, цб, платежи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Несмотря на то, что торговля и инвестиционное сотрудничество с Китаем активно развивается, но потенциал впереди еще огромный. И, конечно, этот потенциал нужно поддержать решениями в финансовой сфере, в сфере расчетов. Мы с коллегами постоянно обсуждаем удобные механизмы расчетов, прежде всего в национальных валютах, здесь перспектива в том числе за цифровыми финансами", — сказала она.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.