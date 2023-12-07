МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!". Россия пока не будет увеличивать поставки электроэнергии в Китай

"Несмотря на то, что торговля и инвестиционное сотрудничество с Китаем активно развивается, но потенциал впереди еще огромный. И, конечно, этот потенциал нужно поддержать решениями в финансовой сфере, в сфере расчетов. Мы с коллегами постоянно обсуждаем удобные механизмы расчетов, прежде всего в национальных валютах, здесь перспектива в том числе за цифровыми финансами", — сказала она.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.