2023-12-07T17:22:16+03:00
2023-12-07T17:22:16+03:00
2023-12-07T17:22:16+03:00
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Кабмин ФРГ не смог согласовать бюджет на 2024 год
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Кабинет министров Германии не смог согласовать бюджет на следующий 2024 год из-за разногласий, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении оказалась переписка чиновников. "Олаф... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, германия, бюджет, финансовый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 7 дек — ПРАЙМ. Кабинет министров Германии не смог согласовать бюджет на следующий 2024 год из-за разногласий, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении оказалась переписка чиновников.
"Олаф (Шольц, канцлер), (Роберт) Хабек (министр экономики) и (Кристиан) Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии", — цитирует издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст.
Из-за несогласованного бюджета будет введено временное управление бюджетом с начала 2024 года до момента фактического его принятия. В этот период министерствам разрешено тратить средства лишь по случаю крайней необходимости, не разрешается также выделять их на новые проекты.
В ноябре министерство финансов Германии заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года.
Данный шаг стал последовал за решением конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. бюджет государства.