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Россия и Иран активно сотрудничают во всех сферах экономики, отметил Путин
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Россия и Иран активно развивают сотрудничество почти во всех сферах, включая энергетику, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, иран, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия и Иран активно развивают сотрудничество почти во всех сферах, включая энергетику, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве в четверг.
"У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги "Север – Юг". Работаем естественно, традиционно, в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов", — заявил Путин.
Лидеры двух стран отметили, что товарооборот между Россией и Ираном показал хороший результат в 2022 году — рост на 20%. Путин добавил, что в конце года планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.
В ходе переговоров главы Ирана и России затронули эскалацию на Ближнем Востоке, заявив, что необходимо как можно скорее остановить бомбардировки в Газе, так как это вопрос не только региональный, но и всего человечества.
Президент Ирана выразил сожаление, что в сложившейся обстановке международные организации потеряли свою эффективность.