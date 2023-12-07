МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия и Иран активно развивают сотрудничество почти во всех сферах, включая энергетику, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве в четверг. Путин раскрыл детали переговоров с президентом Ирана Раиси

"У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги "Север – Юг". Работаем естественно, традиционно, в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов", — заявил Путин.

Лидеры двух стран отметили, что товарооборот между Россией и Ираном показал хороший результат в 2022 году — рост на 20%. Путин добавил, что в конце года планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.

В ходе переговоров главы Ирана и России затронули эскалацию на Ближнем Востоке, заявив, что необходимо как можно скорее остановить бомбардировки в Газе, так как это вопрос не только региональный, но и всего человечества.

Президент Ирана выразил сожаление, что в сложившейся обстановке международные организации потеряли свою эффективность.