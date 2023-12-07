ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря проведет оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и примет решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В МВФ подсчитали число действующих в мире торговых ограничений

"Исполнительный совет, как ожидается, встретится в понедельник, 11 декабря, чтобы оценить второй пересмотр и принять решение об одобрении, что сделает возможным предоставление 900 миллионов долларов", — сообщила она журналистам в четверг на вопрос РИА Новости.

В среду глава Нацбанка Украины (ЦБ, НБУ) Андрей Пышный сообщал, что кабмин подписал меморандум, который предусматривает пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и выделение Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов.

По оценке МВФ, Украине в 2024 году потребуется около 42 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Козак уточнила, что этот объем потребностей включает помощь со стороны США и других членов G7, а также международных финансовых институтов, которая необходима Киеву для возвращения страны на путь фискальной и внешней стабильности.

Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбы с коррупцией. МВФ в свою очередь проводит пересмотр механизма — обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.