МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул планирует "значительно усилить" сотрудничество в области полупроводников с США, Японией и Нидерландами. Тещу президента Южной Кореи приговорили к тюремному сроку за мошенничество

Южнокорейский лидер ранее заявлял, что сотрудничество с Нидерландами в области полупроводников поможет укрепить оборонную промышленность Южной Кореи и сможет открыть новые возможности для оборонного экспорта.

"(Южная Корея планирует — ред.) значительно усилить сотрудничество в области полупроводников с такими крупными странами, как Нидерланды, США и в дальнейшем с Японией", — сказал Юн Сок Ёль в интервью агентству Франс Пресс.

Он будет находиться в Нидерландах с 11 по 14 декабря. Сообщалось, что во время поездки он планирует посетить штаб-квартиру ведущего производителя оборудования для производства микросхем ASML в Велдховене.