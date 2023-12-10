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Сеул намерен усилить сотрудничество с США и Японией в сфере полупроводников
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул планирует "значительно усилить" сотрудничество в области полупроводников с США, Японией и Нидерландами. Южнокорейский лидер ранее... ПРАЙМ, 10.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, сотрудничество, япония, южная корея, полупроводники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул планирует "значительно усилить" сотрудничество в области полупроводников с США, Японией и Нидерландами.
Южнокорейский лидер ранее заявлял, что сотрудничество с Нидерландами в области полупроводников поможет укрепить оборонную промышленность Южной Кореи и сможет открыть новые возможности для оборонного экспорта.
"(Южная Корея планирует — ред.) значительно усилить сотрудничество в области полупроводников с такими крупными странами, как Нидерланды, США и в дальнейшем с Японией", — сказал Юн Сок Ёль в интервью агентству Франс Пресс.
Он будет находиться в Нидерландах с 11 по 14 декабря. Сообщалось, что во время поездки он планирует посетить штаб-квартиру ведущего производителя оборудования для производства микросхем ASML в Велдховене.