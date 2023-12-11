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2023
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За исполнением санкций против РФ в Британии будет следить спецподразделение
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Великобритания намерена создать новое подразделение, которое будет контролировать исполнение торговых санкций против России, сообщается на сайте правительства страны. "Министр... ПРАЙМ, 11.12.2023
новости, экономика, мировая экономика, великобритания, подразделение, контроль, санкции, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Великобритания намерена создать новое подразделение, которое будет контролировать исполнение торговых санкций против России, сообщается на сайте правительства страны.
"Министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани сегодня (11 декабря) объявляет о создании нового подразделения для принятия мер в отношении компаний, которые обходят российские санкции", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Отмечается, что подразделение будет называться Офисом по имплементации торговых санкций (OTSI). Оно будет назначать штрафы за нарушения торговых санкций и при необходимости перенаправлять дела для уголовного производства в Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC).
В частности, как говорится в сообщении, деятельность ведомства будет касаться компаний, обходящих британские санкции путем пересылки товаров через третьи страны.
Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского.