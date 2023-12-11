МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Великобритания намерена создать новое подразделение, которое будет контролировать исполнение торговых санкций против России, сообщается на сайте правительства страны. Главы МИД Евросоюза обсудят Украину и новые санкции против России

"Министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани сегодня (11 декабря) объявляет о создании нового подразделения для принятия мер в отношении компаний, которые обходят российские санкции", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что подразделение будет называться Офисом по имплементации торговых санкций (OTSI). Оно будет назначать штрафы за нарушения торговых санкций и при необходимости перенаправлять дела для уголовного производства в Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC).

В частности, как говорится в сообщении, деятельность ведомства будет касаться компаний, обходящих британские санкции путем пересылки товаров через третьи страны.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского.