2023-12-12T13:44:55+03:00
2023-12-12T13:44:55+03:00
2023-12-12T13:44:55+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231212/842539005.html
Зеленского охватила паника из-за угрозы Украине, пишут СМИ
Мировая экономика
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Угроза прекращения помощи США Киеву вызвала панику у президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета Sky News. "Остались считанные дни до полного прекращения финансирования... ПРАЙМ, 12.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, сша, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Угроза прекращения помощи США Киеву вызвала панику у президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета Sky News.
"Остались считанные дни до полного прекращения финансирования Украины со стороны США. Зеленский в панике. Путин наблюдает", — говорится в материале.
В статье уточняется, что Зеленский прилетел в Вашингтон именно из-за риска потерять финансовую помощь со стороны крупного союзника. Украина рискует остаться без финансовой поддержки США из-за неудач на поле боя.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен совершить визит в США, где встретится с сенаторами и спикером палаты представителей страны. Уточняется, что конгресс так и не принял решение о новом пакете помощи Киеву.
Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.