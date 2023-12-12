МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Угроза прекращения помощи США Киеву вызвала панику у президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета Sky News. Конгресс США при новом спикере не утвердил ни одного пакета помощи Киеву

"Остались считанные дни до полного прекращения финансирования Украины со стороны США. Зеленский в панике. Путин наблюдает", — говорится в материале.

В статье уточняется, что Зеленский прилетел в Вашингтон именно из-за риска потерять финансовую помощь со стороны крупного союзника. Украина рискует остаться без финансовой поддержки США из-за неудач на поле боя.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен совершить визит в США, где встретится с сенаторами и спикером палаты представителей страны. Уточняется, что конгресс так и не принял решение о новом пакете помощи Киеву.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.