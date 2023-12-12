МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Законопроект о запрете импорта в США российского низкообогащенного урана вряд ли будет принят Сенатом и подписан президентом страны Джо Байденом, сообщил изданию "Лента.ру" заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В США приняли законопроект о запрете на поставки урана из России

Ранее 11 декабря палата представителей США одобрила проект о запрете на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Отмечалось, что документ будет действовать до 2040 года.

Ананских напомнил, что в мире крайне маленькое число стран может обогащать уран. По его словам, поэтому уверенности в том, что Сенат примет законопроект и Байден его подпишет, нет.

" Здесь США будут вводить санкции против самих себя, потому что там много атомных станций, которые могут использовать наш обогащенный уран. Вводить санкции против самих себя — обычно американцам хватает ума этого не делать. Посмотрим, что будет в этот раз", — заявил депутат.