2023-12-12T17:24:33+03:00
2023-12-12T17:24:33+03:00
2023-12-12T17:24:33+03:00
2023
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В МИД прокомментировали информацию о замещении "зерновой сделки"
Мировая экономика
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Власти России не располагают информацией касательно переговоров с Турцией о возможной альтернативе "зерновой сделке", рассказала официальный представитель МИД России Мария... ПРАЙМ, 12.12.2023
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, россия, мария захарова, турция, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Власти России не располагают информацией касательно переговоров с Турцией о возможной альтернативе "зерновой сделке", рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У меня такой информации нет. Пока у меня нет никакой информации, которой я могла бы с вами поделиться", — сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в переговорах по новому плану, продвигаемому Турцией, для замещения прекратившей в середине июля 2023 года свое действие "зерновой сделки".
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.