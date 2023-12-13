2023-12-13T04:01:00+03:00
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2023-12-13T04:01:00+03:00
2023
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Великобритании может грозить дефицит фруктов и овощей, предупреждают СМИ
Мировая экономика
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Британия может столкнуться с дефицитом свежих продуктов и ростом цен на них из-за заторов в Панамском канале, вызванных рекордной засухой, сообщает издание inews. Этот год стал... ПРАЙМ, 13.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, великобритания, панамский канал, продукты, дефицит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британия может столкнуться с дефицитом свежих продуктов и ростом цен на них из-за заторов в Панамском канале, вызванных рекордной засухой, сообщает издание inews.
Этот год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что ранее вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а также пропускную способность канала — до 32 кораблей в день. Время ожидания для грузовых судов в августе достигало 13 дней.
Как отмечает газета, Британия и другие европейские страны во время зимних месяцев экспортируют скоропортящиеся продукты из Центральной и Южной Америк.
"Скоропортящиеся товары из Перу на сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, в том числе фрукты на сумму 18 миллионов фунтов стерлингов, которые должны прибыть в Британию к Рождеству (25 декабря), могут быть заблокированы,… что приведет к потенциальному дефициту или сокращению поставок для британских ритейлеров", — говорится в сообщении издания.
По информации газеты, Перу, в частности, экспортирует в Британию фрукты, морепродукты, чай, кофе и какао.