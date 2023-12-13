МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Продление соглашения о рыболовстве между Российской Федерацией и Фарерскими островами на фоне украинского конфликта поставило Данию в "глупое положение", заявил в интервью Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль. Дания отказалась помогать в расследовании по "Севпотокам", заявила Захарова

Раньше этому соглашению, как заметило Danmarks Radio, не уделяли сколько-нибудь серьезного внимания, но Россия и Фореры продлили его действие как раз тогда, когда государства Запада "наоборот, рвут отношения с Россией".

Как читает Сплидсбоэль, продление соглашения стало для Дании "вызовом" и поставило Копенгаген в "глупое положение", поскольку вопреки позиции датских властей Фарерские острова, автономия в составе королевства, продолжают отношения с Россией "как ни в чем не бывало".

"Еще несколько лет назад соглашениями о рыболовстве никто толком не интересовался. Но теперь на Украине бушуют боевые действия, и против России действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема внезапно стала весьма чувствительной", — пояснил Сплидсбоэль.

Также политолог отметил, что договор о рыболовстве перешел в категорию политики безопасности, а его продление оценивают как предоставление России возможности "шпионить за Западом через Фарерские острова".

По мнению Сплидсбоэля, "если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку".

СССР и Фарерские острова заключили соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства в 1977 году. Согласно договору, Российская Федерация выделяет Фарерам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. При этом сама Россия получает возможность вылова рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.

Ранее в издании Министерства промышленности и торговли Фарерских островов Faroe Business Report вышло сообщение, что двусторонний договор о рыболовстве между датской автономией и Россией продлен еще на год.