МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, расширяющий полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств. Путин расширил полномочия Торгово-промышленной палаты России

Документ вносит изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Сейчас такие меры могут применяться в отношении стран, совершающих недружественные действия против России, а также организаций, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к таким действиям.

Новый закон расширяет полномочия президента России по принятию таких мер, одновременно уточняя, что теперь они будут применяться в целях обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны (сейчас — для обеспечения финансовой стабильности).

За президентом законодательно закрепляется право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих "лицам недружественных иностранных государств".

Глава государства также сможет устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в рамках соответствующих мер подлежат зачислению на спецсчета и учету на них, включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер. К его полномочиям отнесено и установление особенностей создания, реорганизации, ликвидации, правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение.

Кроме того, президент сможет устанавливать особенности правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о таких бумагах; а также особый (специальный) порядок исполнения обязательств РФ, ее регионов, муниципалитетов и резидентов перед лицами из недружественных государств.

Изменения начнут действовать сразу после официального опубликования закона и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.