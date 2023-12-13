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Венгерские перевозчики присоединились к протесту против украинцев
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Венгерские перевозчики присоединились к своим коллегам в Польше и Словакии на фоне бесконтрольного потока украинцев на европейские рынки, пишет польское издание wPolityce. "Выход... ПРАЙМ, 13.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, венгрия, украина, перевозчики
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Венгерские перевозчики присоединились к своим коллегам в Польше и Словакии на фоне бесконтрольного потока украинцев на европейские рынки, пишет польское издание wPolityce.
"Выход украинских грузоперевозчиков на рынок ЕС поставил сотни венгерских компаний на грань банкротства", — заявил местным СМИ генеральный секретарь Венгерской ассоциации автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арвай.
Подтверждая свои слова, Арвай упомянул, что пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам вырос на 30%, в то время как венгерских упал на 4%. По его словам, это обусловлено тем, что перевозчики с Украины работают по более низким расценкам.
Ранее сообщалось, что в начале текущей недели вблизи пропускного пункта на границе с Украиной началась акция протеста, организованная перевозчиками из Венгрии. Отмечалось, что они присоединились к своим польским коллегам в требовании ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков. Аналогичные акции протеста проходили в Словакии.
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