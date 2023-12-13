БРАТИСЛАВА, 13 дек — ПРАЙМ. Союз автоперевозчиков Словакии, который ранее заблокировал въезд фур с Украины на территорию республики, планирует продолжать акцию протеста до 30 декабря, но не исключает, что она может продлиться и дольше, рассказали РИА Новости в организации. Венгерские перевозчики присоединились к протесту против украинцев

Союз автоперевозчиков Словакии 11 декабря заблокировал въезд для украинского грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт Вышне Немецке — Ужгород, требуя восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, отмена которой спровоцировала недобросовестную конкуренцию на рынке грузоперевозок и поставила словацких предпринимателей, занятых в этой сфере, в неравные конкурентные условия с их украинскими коллегами.

"Протест объявлен до 30 декабря. Возможно, если это будет необходимо, он будет продлен до отмены", — сообщили РИА Новости в организации.

В Союз автоперевозчиков Словакии затруднились назвать точное количество словацких предпринимателей, занятых в перевозках и терпящих убытки из-за ситуации с украинскими перевозчиками, но рассказали, что обращения от них поступают каждый день.

"Обращаются (перевозчики — ред.) к нам каждый день с тем, что их транспортные средства простаивают и они на грани краха", — сообщили в организации.

По данным Союза автоперевозчиков Словакии, ситуация на контрольно-пропускном пункте Вышне Немецке — Ужгород в данный момент спокойная. "Выезд из Словакии не заблокирован. В приложении "е-Черга" (украинская система регистрации международных перевозчиков — ред.) к сегодняшнему утру зарегистрировано более 1 тысячи транспортных средств, ожидающих выезда (с Украины — ред.)", — проинформировали в организации.

В Союзе автоперевозчиков Словакии рассказали, что не сталкиваются с агрессией со стороны украинских перевозчиков в ходе протеста, но бывают "индивидуальные бурные дискуссии".

Ранее к протесту Союза автоперевозчиков Словакии присоединились и некоторые фермеры, которые недовольны тем, что украинские сельскохозяйственные товары наводнили европейский рынок.

"Проблемы фермеров заключаются главным образом в том, что рынок наводнен дешевым украинским зерном и другими культурами, а их урожай не продается", — добавили в организации.

Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря уже блокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке — Ужгород, надеясь добиться от Еврокомиссии возвращения ранее отмененной системы разрешений для украинских автоперевозчиков.

Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке — Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.

Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.

Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны.

Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.