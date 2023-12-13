ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Инфляция в США еще слишком высока, а путь ее понижения не определен, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку

"Инфляция понизилась по сравнению с самыми высокими показателями, и это произошло без значительного увеличения числа безработных, — это хорошие новости. Но инфляция еще слишком высока, существующий прогресс по ее понижению не гарантирован, путь вперед не определен", — заявил Паэулл на пресс-конференции.

Он добавил, что есть незначительные основания говорить, что экономика США в рецессии, ее нельзя исключать и в будущем.

Ранее в среду ФРС США в третий раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с прогнозом аналитиков. Кроме того, американский регулятор понизил прогноз по инфляции в стране на 2023 и 2024 года, повысил прогноз роста ВВП на 2023 год и сохранил прогноз по безработице на 2023 и 2024 года. ФРС прогнозирует возвращение инфляции в США к целевому уровню в 2% в 2026 году.