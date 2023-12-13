2023-12-13T22:49:00+03:00
2023-12-13T23:08:25+03:00
2023-12-13T22:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231213/842556425.html
Глава ФРС заявил о высоком уровне инфляции в США
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в США еще слишком высока, а путь ее понижения не определен, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Инфляция понизилась по сравнению с самыми высокими... ПРАЙМ, 13.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, фрс сша, инфляция в сша
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/07/841370772.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/07/841370772.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/07/841370771.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/07/841370771.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/07/841370759.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/07/841370759.jpg
https://1prime.ru/banks/20231213/842556306.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Инфляция в США еще слишком высока, а путь ее понижения не определен, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Инфляция понизилась по сравнению с самыми высокими показателями, и это произошло без значительного увеличения числа безработных, — это хорошие новости. Но инфляция еще слишком высока, существующий прогресс по ее понижению не гарантирован, путь вперед не определен", — заявил Паэулл на пресс-конференции.
Он добавил, что есть незначительные основания говорить, что экономика США в рецессии, ее нельзя исключать и в будущем.
Ранее в среду ФРС США в третий раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с прогнозом аналитиков. Кроме того, американский регулятор понизил прогноз по инфляции в стране на 2023 и 2024 года, повысил прогноз роста ВВП на 2023 год и сохранил прогноз по безработице на 2023 и 2024 года. ФРС прогнозирует возвращение инфляции в США к целевому уровню в 2% в 2026 году.