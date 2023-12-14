МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Великобритания вводит эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров двойного назначения, а также запрещает импорт некоторых российских металлов и вводит закон о запрете на импорт алмазов из России, сообщило британское правительство в четверг. Молдавия считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

"Он (новый пакет санкций — прим. ред.) запрещает экспорт ряда товаров, для которых существует риск использования в военных или промышленных целях, а также последние предметы, которые Украина обнаружила на поле боя, включая детали машин и электронику… Он запрещает импорт некоторых металлов… Более того, Великобритания вводит отдельное закон, чтобы запретить импорт алмазов из России", — следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства.

В релизе отмечается, что новые санкции Британии затрагивают 70 миллионов фунтов стерлингов (более 87,5 миллиона долларов) потенциального британского экспорта в Россию и 67 миллионов фунтов (около 84 миллионов долларов) импорта.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.