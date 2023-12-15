ТОКИО, 15 дек — ПРАЙМ. МИД Японии опубликовал список из 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых подпадают под заморозку. Япония расширила перечень санкций

В частности, санкции распространяются на такие организации, как Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компания "Патриот", "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. Расплетина", Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, ООО Iteranet, АО НИИ "Вектор", ЗАО "Акута", завод им. Свердлова, МК "Витязь", НПП "Радар ммс", Институт Ландау и другие.

Также в списке японского МИД значатся: Институт спектроскопии РАН (ИСАН), Физический институт им. Лебедева, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе, Физико-технологический институт имени К.А. Валиева, Российский квантовый центр, Научно-исследовательский институт электронной техники (АО "НИИЭТ"), Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева, Производственное объединение "Север", АО НПП "Радиосвязь", НПО им. Лавочкина, Российские космические системы, СП "Квант", АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнёва, Центр аддитивных технологий, АО "МЦСТ", Научно-технический центр "Заслон", группа "Аквариус", Крокус Наноэлектроника, "Ядро Фаб Дубна", Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, АО "СКТБ ЭС", НТЦ радиоэлектронной борьбы, НТЦ "Модуль" и другие.

Под заморозку активов также подпадает компания Lumber Marine SA из Арабских Эмиратов.