МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Мировая добыча угля в 2023 году увеличится на 1,8% и составит 8,7 миллиарда тонн, что станет рекордным показателем, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). МЭА ждет рекордного объема добычи нефти в мире в 2023 году

"Прогнозируется, что в 2023 году мировая добыча угля вырастет на 1,8%, при этом продолжающийся рост в Индии, Китае и Индонезии более чем компенсирует спад в США и Европейском Союзе. Таким образом, 2023 год станет еще одним рекордным показателем мировой добычи угля, составившей 8 741 миллиона тонн", — пишет МЭА в своем докладе Coal 2023.

По оценкам МЭА, добыча угля в Китае увеличится на 1,3% в 2023 году до 4,42 миллиардов тонн. В марте Китай достиг нового месячного максимума в 417 миллионов тонн, превысив рекорд, установленный тремя месяцами ранее.

Добыча угля в 2023 году в Индии, по прогнозу МЭА, вырастет примерно на 11% до 1 миллиарда тонн. Добыча угля в Индонезии продолжит рост до 725 миллионов тонн в текущем году, превысив национальный целевой показатель.

По оценкам МЭА, в 2023 году добыча угля в России вырастет на 2,9% до 457 миллионов тонн. Решение о введении экспортной пошлины на уголь с октября 2023 года, вероятно, окажет давление на экспорт и добычу, предполагает МЭА.