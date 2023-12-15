БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Окончательное утверждение 12-ого пакета антироссийских санкций в Совете Евросоюза еще не начато, заявил РИА Новости европейский источник, знакомый с ситуацией. Австрия сняла возражения против новых санкций, пишет СМИ

"Письменная процедура еще не стартовала", — сказал он.

Кроме того, не уточнена стадия, на которой находится сам пакет: согласовали ли его постпреды, был ли он ранее согласован или его согласовали каким-то другим способом.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.