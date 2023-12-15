2023-12-15T11:49:51+03:00
2023-12-15T11:49:51+03:00
2023-12-15T11:49:51+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231215/842576834.html
В ЕС назвали стадию утверждения 12-ого пакета антироссийских санкций
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Окончательное утверждение 12-ого пакета антироссийских санкций в Совете Евросоюза еще не начато, заявил РИА Новости европейский источник, знакомый с ситуацией. "Письменная... ПРАЙМ, 15.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, евросоюз, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Окончательное утверждение 12-ого пакета антироссийских санкций в Совете Евросоюза еще не начато, заявил РИА Новости европейский источник, знакомый с ситуацией.
"Письменная процедура еще не стартовала", — сказал он.
Кроме того, не уточнена стадия, на которой находится сам пакет: согласовали ли его постпреды, был ли он ранее согласован или его согласовали каким-то другим способом.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.