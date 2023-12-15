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"Газпром" ожидает рост инвестиций в добычу углеводородов в мире
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"Газпром" прогнозирует по итогам года увеличение объема инвестиций в разведку и добычу углеводородов в мире, и он впервые с 2019 года превысит 500 миллиардов долларов, заявил... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, газпром, углеводороды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Газпром" прогнозирует по итогам года увеличение объема инвестиций в разведку и добычу углеводородов в мире, и он впервые с 2019 года превысит 500 миллиардов долларов, заявил заместитель начальника департамента — начальник управления компании Кирил Полоус.
"Ожидается, что по итогам 2023 года объем инвестиций в разведку и добычу нефти и газа возрастет, и впервые после 2019 года превысит 0,5 триллиона долларов", — сказал он в ходе международного форума "Газ России".
Согласно презентации Полоуса, прогнозируемый объем инвестиций в разведку и добычу углеводородов достигнет в этом году 508 миллиардов долларов. В 2022 году он составлял 474 миллиарда, в 2019-м — 555 миллиардов.