МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Австрия все еще тормозит принятие нового пакета санкций в отношении России, пишет EUobserver со ссылкой на источники. Австрия сняла возражения против новых санкций, пишет СМИ

По данным издания, Австрия продолжила блокировать принятие санкций, воспользовавшись правом "отсрочки для изучения", которая может продлиться до 18 декабря. Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал итоговое коммюнике саммита ЕС, включавшего 12-й пакет санкций, однако в последний момент он наложил вето на санкции.

Ранее газета Politico писала, что страна сняла все технические возражения против новых санкционных ограничений. 14 декабря агентство Reuters сообщил, что правительство Австрии добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского черного списка "спонсоров войны".

Украина внесла Raiffeisen Bank International в список "международных спонсоров войны" 24 марта по причине продолжения компанией работы в России. Тогда же ЕЦБ потребовал от Raiffeisen закрыть бизнес в России.

Глава компании Йоханн Штробль заявил, что уход с российского рынка продлится до конца 2023 года, и как альтернативный вариант предложил вывод российской "дочки" из международной группы компании.