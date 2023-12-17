2023-12-17T14:42:00+03:00
2023-12-17T14:56:04+03:00
2023-12-17T14:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231217/842589927.html
Патрушев прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. "У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой... ПРАЙМ, 17.12.2023
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, зерновая сделка, дмитрий патрушев, минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209651.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209651.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209650.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209650.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209638.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84120/96/841209638.jpg
https://1prime.ru/world/20231212/842542546.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
"У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году", — сообщил Патрушев на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении переговоров по зерновой сделке.
Министр отметил, что в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя.
"Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки", — добавил глава ведомства.