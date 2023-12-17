МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В МИД прокомментировали информацию о замещении "зерновой сделки"

"У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году", — сообщил Патрушев на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении переговоров по зерновой сделке.

Министр отметил, что в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя.

"Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки", — добавил глава ведомства.