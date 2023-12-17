БРАТИСЛАВА, 17 дек — ПРАЙМ. Путь Украины в Евросоюз займет долгие годы, так как страна сейчас к этому не готова, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо объяснил, зачем Запад использует Украину против России

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе.

"На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза", — сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По его словам, Украина к членству в Европейском союзе не готова с точки зрения как функционирования демократии, так и борьбы против коррупции, что поставит Европейский союз в безвыходную ситуацию.

Фицо добавил, что когда члены ЕС подсчитают, во сколько миллиардов евро обойдется членство Украины в Евросоюзе, тогда решение, принятое в Брюсселе, так и останется на долгие годы лишь "политическим жестом".