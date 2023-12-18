МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Без финансовой помощи западных стран Украина сможет продержаться два месяца, поделилась своей оценкой в беседе с Financial Times директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Минфин Украины заявил о получении нового транша от МВФ

В частности, он заявила: "Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев".

Чтобы избежать коллапса экономики Украины, западные государства, по словам Георгиевой, должны "срочно предоставить десятки миллиардов долларов" Киеву. А в случае дальнейшей задержки финансирования украинские власти могут вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", спрогнозировала глава МВФ.

При этом Георгиева подчеркнула: "Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что тогда это оказало бы большее давление на Украину и ей пришлось бы приспосабливаться к ситуации как раз в то время, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив".

В последнее время Запад существенно сокращает помощь Украине. Недавно в администрации президента США Джо Байдена заявили, что осталось лишь несколько недель — возможности для помощи Киеву исчерпаются, причем гарантий дальнейшей поддержки нет. Вместе с тем Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета Евросоюза в размере €66 млрд, которые включает €50 млрд для Украины.