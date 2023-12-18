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Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада
Мировая экономика
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Без финансовой помощи западных стран Украина сможет продержаться два месяца, поделилась своей оценкой в беседе с Financial Times директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. В... ПРАЙМ, 18.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Без финансовой помощи западных стран Украина сможет продержаться два месяца, поделилась своей оценкой в беседе с Financial Times директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
В частности, он заявила: "Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев".
Чтобы избежать коллапса экономики Украины, западные государства, по словам Георгиевой, должны "срочно предоставить десятки миллиардов долларов" Киеву. А в случае дальнейшей задержки финансирования украинские власти могут вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", спрогнозировала глава МВФ.
При этом Георгиева подчеркнула: "Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что тогда это оказало бы большее давление на Украину и ей пришлось бы приспосабливаться к ситуации как раз в то время, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив".
В последнее время Запад существенно сокращает помощь Украине. Недавно в администрации президента США Джо Байдена заявили, что осталось лишь несколько недель — возможности для помощи Киеву исчерпаются, причем гарантий дальнейшей поддержки нет. Вместе с тем Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета Евросоюза в размере €66 млрд, которые включает €50 млрд для Украины.