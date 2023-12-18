МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Таиланда предложит кабинету министров новые меры по приостановке работы магазинов беспошлинной торговли "duty-free" в зонах прибытия всех аэропортов, а также по снижению налогов на алкогольные напитки, сообщает тайская газета Nation. Таиланд предложил новую альтернативу доллару

Постоянный секретарь министерства Лаварон Сангснит подчеркнул, что эти меры направлены на стимулирование туризма и внутренних расходов.

"Когда мы приостановим действие магазинов беспошлинной торговли, это позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в магазинах "duty-free"", — отметил Сангснит, добавив, что тайские магазины выиграют от этой меры.

По словам секретаря минфина, тайский оператор магазинов беспошлинной торговли King Power готов принять эту меру в целях стимулирования туризма и экономики.

Другой предложенной министерством инициативой будет снижение налогов на алкогольные напитки, включая вино и спиртные напитки. Эта мера направлена на то, чтобы туристы могли получить доступ к напиткам по разумной цене.

"Мы должны дать туристам почувствовать, что приезд в Таиланд — это как приезд в рай, который включает в себя еду, проживание, путешествия и игры", — пояснил Сангснит. Он добавил, что министерство также стремится дать туристам доступ к спиртным напиткам местного производства.

По данным Nation, источник в минфине сообщил, что эти меры будут предложены на рассмотрение кабмина во вторник, чтобы успеть справиться с наплывом туристов во время новогодних праздников. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января будущего года и станут постоянными.