МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Страны ЕС могут лишить Венгрию права голоса для беспрепятственного заключения соглашения о выделении военной помощи Украине, сообщает издание Financial Times. Шольц сделал Орбану необычное предложение во время дебатов по Киеву

"Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса", — сообщается в материале.

Кроме того, отмечено, что Польша ранее могла бы заблокировать такие меры ЕС, но смена правительства в государстве означает, что Венгрия лишилась своего гарантированного защитника.

Издание подчеркивает, что, хотя многие страны отнеслись к этой инициативе настороженно, они выражают намерение показать Орбану "истинную цену" изоляции внутри европейского блока.

"Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, она вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов страна не сможет помешать нам обеспечить Украину финансовой помощью", — цитирует Financial Times высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Ранее издание Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц во время голосования Евросоюза по членству Украины предложил венгерскому коллеге Виктору Орбану выйти из зала, взять кофе и "попить его за пределами комнаты".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь удивился процессу принятия решений в Евросоюзе, пока лидеры стран-членов отходят "за кофе".

Орбан блокирует принятие нового пакета помощи Киеву из бюджета ЕС, а также выступает против присоединения страны к сообществу.