МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Товарооборот Москвы с ОАЭ вырос более чем на 50% с января по сентябрь этого года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Правительство оценило рост импорта российской агропродукции в Китай

"С января по сентябрь 2023 года доля столицы в общероссийском товарообороте в ОАЭ составила около 27%. Москва по-прежнему остается одним из главных российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Объединенные Арабские Эмираты и продолжает наращивать товарооборот с этой страной. Так, за девять месяцев текущего года этот показатель удалось увеличить более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что наибольшей популярностью в этом регионе пользуются поставляемая из Москвы оптика, медицинская техника, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрораспределительная аппаратура, электробатареи и аккумуляторы. По итогам трех кварталов 2023 года экспорт продукции промышленного комплекса вырос более чем на 95%.

"По итогам девяти месяцев 2023 года доля продукции промышленного экспорта в общем несырьевом неэнергетическом экспорте из Москвы в ОАЭ составила более 62%, а агропромышленного комплекса — более 37%. В частности, за этот период Москва нарастила поставки кондитерской, мясной и консервированной продукции в сравнении с показателями прошлого года", — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.