МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 1 октября собрала порядка 117 миллиардов рублей в бюджет России за счет гибких курсовых экспортных пошлин, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией

Правительство РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

"Нагрузка на бизнес, я считаю, что небольшая. Начиная с 1 октября, мы собрали экспортных пошлин вот по этим решениям, которые вступили, порядка 117 миллиардов рублей платежей", — сказал Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он отметил, что когда вводился механизм гибких экспортных пошлин, ФТС принимала участие в подготовке этих решений. "В первую очередь эти мера направлена была на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке с ценами, с объемами поставок, поскольку при такой разнице курсовой …периодически в нашей истории случалось, то есть поставки за рубеж становились гораздо более выгодными, привлекательными, маржинальность огромная по сравнению с поставками на внутренний рынок", — пояснил Давыдов.

Врио главы ФТС также добавил, что меры, принятые правительством "стабилизировали ситуацию и помогли стабилизировать в том числе и курс рубля к иностранным валютам".

Тем не менее, по его словам, объемы поступлений от гибких пошлин незначительны на общем фоне перечислений ФТС в бюджет РФ. "Сегодня мы уже действительно более 6 триллионов собрали, пока план не выполнен, он составляет 6,464 триллиона, но динамика последних всех дней показывает, что мы его, конечно, выполним и даже немного перевыполним", — сказал Давыдов.