МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Платье принцессы Дианы по итогам аукциона было продано за рекордные для мира моды 1,1 миллиона долларов, тем самым превысив оценочную стоимость в 11 раз, пишет издание Telegraph. Британия почтила память о Елизавете II созданием новой монеты

"Платье, которое Диана, принцесса Уэльская, надевала в 1985 году, установило рекорд моды, уйдя с молотка в Голливуде за сумму, в 11 раз превышающую оценочную. Черное бархатное вечернее платье длины "балерина" было продано на аукционе Julien's Auctions за 1,14 миллиона долларов", — говорится в материале.

Сообщается, что упомянутое платье было сшито командой модельера Жака Азагури, который был одним из фаворитов принцессы Дианы. Впервые она надела его в 1985 году в Италии во время королевского турне с Чарльзом.

Согласно информации в статье, предыдущим рекордсменом стало другое платье принцессы, проданное за 604 тысячи долларов.