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Платье принцессы Дианы продали по рекордной по меркам моды цене
Мировая экономика
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Платье принцессы Дианы по итогам аукциона было продано за рекордные для мира моды 1,1 миллиона долларов, тем самым превысив оценочную стоимость в 11 раз, пишет издание Telegraph... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, британия, мода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Платье принцессы Дианы по итогам аукциона было продано за рекордные для мира моды 1,1 миллиона долларов, тем самым превысив оценочную стоимость в 11 раз, пишет издание Telegraph.
"Платье, которое Диана, принцесса Уэльская, надевала в 1985 году, установило рекорд моды, уйдя с молотка в Голливуде за сумму, в 11 раз превышающую оценочную. Черное бархатное вечернее платье длины "балерина" было продано на аукционе Julien's Auctions за 1,14 миллиона долларов", — говорится в материале.
Сообщается, что упомянутое платье было сшито командой модельера Жака Азагури, который был одним из фаворитов принцессы Дианы. Впервые она надела его в 1985 году в Италии во время королевского турне с Чарльзом.
Согласно информации в статье, предыдущим рекордсменом стало другое платье принцессы, проданное за 604 тысячи долларов.