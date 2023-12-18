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2023
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Россия и КНР подписали меморандум об эквивалентности систем аудита
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Министерства финансов России и Китая в понедельник подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита, сообщает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в ходе... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, китай, аудит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Министерства финансов России и Китая в понедельник подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита, сообщает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в ходе девятого Финансового диалога России и Китая, который в Пекине провели министры финансов РФ и КНР Антон Силуанов и Лань Фоань.
В ходе встречи Силуанов заявил, что для работы предпринимателей и бизнеса в двух странах важно формировать единые стандарты работы бухучета и аудита.
"Сегодня мы подписываем действительно важный документ, который позволит синхронизировать законодательство в наших странах и, соответственно, облегчит работу для наших предпринимателей, а это приведет к росту наших экономик и увеличению занятости", — заявил Силуанов.
В свою очередь Лань Фоань отметил, что "обе страны в дальнейшем продолжат укреплять обмены и сотрудничество в области политики финансов и налогообложения".
Он добавил, что стороны намерены содействовать дальнейшему укреплению обмена опытом и проведению совместных исследований между финансовыми аналитическими центрами двух стран путем организации конференций и взаимных визитов.