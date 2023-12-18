ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Министерства финансов России и Китая в понедельник подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита, сообщает корреспондент РИА Новости. В Китае призвали Россию ко взаимной поддержке в финансовых вопросах

Подписание состоялось в ходе девятого Финансового диалога России и Китая, который в Пекине провели министры финансов РФ и КНР Антон Силуанов и Лань Фоань.

В ходе встречи Силуанов заявил, что для работы предпринимателей и бизнеса в двух странах важно формировать единые стандарты работы бухучета и аудита.

"Сегодня мы подписываем действительно важный документ, который позволит синхронизировать законодательство в наших странах и, соответственно, облегчит работу для наших предпринимателей, а это приведет к росту наших экономик и увеличению занятости", — заявил Силуанов.

В свою очередь Лань Фоань отметил, что "обе страны в дальнейшем продолжат укреплять обмены и сотрудничество в области политики финансов и налогообложения".

Он добавил, что стороны намерены содействовать дальнейшему укреплению обмена опытом и проведению совместных исследований между финансовыми аналитическими центрами двух стран путем организации конференций и взаимных визитов.