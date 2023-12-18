ТАШКЕНТ, 18 дек — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил открыть в 2024 году несколько текстильных торговых домов за рубежом, в том числе в российском областном центре Иваново, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. Московские компании планируют наладить экспорт в Узбекистан

По данным пресс-службы главы государства, 18 декабря Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание по расширению производства и экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Было дано поручение в следующем году открыть торговые текстильные дома в городах Ханой (Вьетнам), Лодзь (Польша), Иваново (Россия), Прата (Италия)", — написал Асадов в своем Telegram-канале.

Президент Узбекистана подчеркнул, что необходимо создать условия для представления отечественной продукции как бренда на зарубежных рынках, сообщил Асадов.

По данным официальной узбекской статистики, Россия удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана в январе-сентябре 2023 года, торговый оборот между двумя странами увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 7,035 миллиарда долларов. По данным статистического ведомства, объем узбекского экспорта в РФ вырос на 5% — до 2,327 миллиарда долларов (13,1% в общем объеме экспорта). Российский рынок занимает первое место в географии поставок узбекской продукции, традиционно лидерами остаются товары текстильной и плодоовощной отраслей из Узбекистана.