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2023
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Чернышенко оценил динамику товарооборота России и Китая
Мировая экономика
Новости
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Россия выходит на четвертое место по товарообороту с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее главное таможенное управление Китая обнародовало статистику, согласно... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, китай, россия, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия выходит на четвертое место по товарообороту с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее главное таможенное управление Китая обнародовало статистику, согласно которой товарооборот Китая и России за январь-ноябрь вырос на 26,7% в годовом выражении, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов. Таким образом, установленная главами двух стран цель на год уже достигнута.
"Россия выходит сейчас на четвертое место по товарообороту с Китаем, и можно с уверенностью говорить, что к 2030 году… планка в 300 миллиардов долларов представляется вполне достижимой", — сказал Чернышенко журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.
Он также отметил, что товарооборот Китая со всем миром при этом упал на 5,6%.