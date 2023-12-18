ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия выходит на четвертое место по товарообороту с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Китай стал лидером по числу въездных туристов, заявил Чернышенко

Ранее главное таможенное управление Китая обнародовало статистику, согласно которой товарооборот Китая и России за январь-ноябрь вырос на 26,7% в годовом выражении, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов. Таким образом, установленная главами двух стран цель на год уже достигнута.

"Россия выходит сейчас на четвертое место по товарообороту с Китаем, и можно с уверенностью говорить, что к 2030 году… планка в 300 миллиардов долларов представляется вполне достижимой", — сказал Чернышенко журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.

Он также отметил, что товарооборот Китая со всем миром при этом упал на 5,6%.