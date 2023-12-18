МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Тайваньская контейнерная судоходная компания Evergreen заявила, что решила временно прекратить прием израильских грузов, решение вступает в силу немедленно. Нетаньяху подорвал позитивное видение Израиля в мире, заявили в США

"Учитывая резкую эскалацию военной ситуации в последние дни, Evergreen временно приостанавливает импортные и экспортные услуги в Израиле из-за растущего риска и соображений безопасности с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении компании.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.