МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Перспективы развития мировой экономики остаются неопределенными, но Россия и Китай будут укреплять свое сотрудничество на принципах взаимной выгоды, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, опубликованном Минфином РФ по итогам Девятого Китайско-Российского финансового диалога в Пекине. Китай стал лидером на мировом автомобильном рынке в ноябре

Сопредседателями диалога выступили министр финансов Лань Фоань и министр финансов России Антон Силуанов. На встрече присутствовали заместители министра финансов КНР Ляо Минь и Чжу Чжунмин, заместители министра финансов Российской Федерации Владимир Колычев и Иван Чебесков, а также другие высокопоставленные должностные лица министерств финансов двух стран.

"Стороны отмечают, что перспективы развития мировой экономики остаются неопределенными на фоне продолжительной высокой инфляции, последствий пандемии COVID-19, геополитической напряженности и политически мотивированных ограничительных мер. Стороны будут углублять сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая G20, БРИКС и АТЭС, с целью ограничения рисков, связанных с геополитической и геоэкономической фрагментацией, последовательно продвигать экономическую глобализацию и поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок," — говорится в заявлении.

"Руководствуясь договоренностями глав государств, стороны будут продолжать углублять и расширять практическое сотрудничество, придерживаясь принципа взаимной выгоды. Стороны подтверждают свою приверженность усилению двусторонних экономических и финансовых отношений путем улучшения координации макроэкономической политики и укрепления связей и сотрудничества по экономическим и финансовым вопросам, представляющим взаимный интерес, с тем чтобы эффективно повысить уровень практического сотрудничества в экономической и финансовой сферах и создать более благоприятную среду для взаимодействия двух стран", — отмечается в документе.

В заявлении также поддерживается расширение членства в БРИКС. "Стороны воспринимают расширение объединения в качестве новой отправной точки для наращивания дальнейших усилий по экономическому и финансовому сотрудничеству стран БРИКС. Китай поддерживает усилия, прилагаемые Россией в качестве председателя БРИКС в 2024 году", — говорится в документе.

Стороны отмечают высокий уровень задолженности в некоторых странах — по мнению России и Китая, это сокращает бюджетные возможности этих стран для решения текущих проблем развития. В качестве инструмента коллективного устранения долговой уязвимости в заявлении названо "предсказуемое, упорядоченное, своевременное и скоординированное внедрение Общего механизма G20 для урегулирования задолженности".

Стороны выражают поддержку многосторонним институтам развития: Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и обязуются продолжить консультации по созданию банка ШОС.