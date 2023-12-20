МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%, свидетельствуют данные статистического отчета японского минфина. Япония расширила перечень санкций

При этом, согласно отчету, импорт рыбы и морепродуктов в Японию из России вырос на 18,3%, зерновых — на 34,3%. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов — на 86,2%, цветных металлов — на 69,3%.

Вместе с тем Япония сократила экспорт в Россию автомобилей на 44,9%, изделий из пластмассы на 80,3%, изделий из железа и стали на 89,7%, бумаги и бумажных изделий на 56,9%, такие данные привело японское министерство финансов.

Экспорт автобусов и грузовиков сократился на 99,9%, аудио- и видеоаппаратуры — на 16,7%.

В то же время экспорт медицинских изделий в Россию вырос на 52,6%.

Общий объем импорта из России составил в ноябре 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.