МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Литва в октябре вдвое нарастила покупку российских удобрений по сравнению с предыдущим месяцем, до максимальных с марта прошлого года 31 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости статистических данных страны. Алиханов раскритиковал оправдания Литвы о ситуации на границе

Литва в середине осени резко увеличила импорт удобрений из России — в 1,9 раза в натуральном выражении месяц к месяцу, до 31 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем с марта прошлого года, когда объем закупок составил почти 47 тысяч тонн. После этого прибалтийская страна свела покупки удобрений из России почти на нет — самый большой импорт был в ноябре прошлого года на уровне 19,5 тысячи тонн.

В денежном выражении стоимость импорта Литвой выросла в 2,1 раза — до 7 миллионов евро против 3,3 миллиона евро месяцем ранее.

Среди других стран ЕС в октябре резко нарастила покупку удобрений и Бельгия — в 1,8 раза в натуральном выражении месяц к месяцу, до 46,3 тысячи тонн. Последний раз схожие объемы приобретались в ноябре 2022 года. А стоимость импорта подскочила еще сильнее — в 2,3 раза, до 13,6 миллиона евро.

Испания нарастила закупки удобрений из России на 38% в месячном выражении — до 29,4 тысячи тонн, потратив на них 11,5 миллиона евро против 9,4 миллиона месяцем ранее. Закупки Греции и Чехии выросли на 37% месяц к месяцу, до 14 и 7,5 тысячи тонн соответственно. Стоимость импорта для Греции выросла на 38% — до 4,7 миллиона евро, а для Чехии — лишь на 2%, до 184 тысяч евро.