Шеремет: в режиме санкции против России Евросоюз не протянет и года
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз разрушит благополучие своих граждан, если продолжит санкционное давление на Россию, это погубит блок, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Евросоюз, вводя под давлением извне санкции против России, настойчиво продолжает разрушать все благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют свое лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан, приближая ЕС к гибели", — отметил депутат.
Он также сказал, что 12-ый пакет антироссийских санкций ЕС лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза. По его словам, в таких условиях Евросоюз "не протянет и года", а вступление новых государств в блок сейчас будет очень опрометчивым решением.
Ранее в понедельник Евросоюз утвердил 12-ый пакет антироссийских санкций. В списки ограничений были добавлены более 140 физических лиц и организаций. Кроме того, рестрикции наложены на тех, кто участвовал в организации выборов в новых регионах, распространял информацию в поддержку СВО. Также был введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
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