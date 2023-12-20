СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз разрушит благополучие своих граждан, если продолжит санкционное давление на Россию, это погубит блок, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России

"Евросоюз, вводя под давлением извне санкции против России, настойчиво продолжает разрушать все благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют свое лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан, приближая ЕС к гибели", — отметил депутат.

Он также сказал, что 12-ый пакет антироссийских санкций ЕС лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза. По его словам, в таких условиях Евросоюз "не протянет и года", а вступление новых государств в блок сейчас будет очень опрометчивым решением.

Ранее в понедельник Евросоюз утвердил 12-ый пакет антироссийских санкций. В списки ограничений были добавлены более 140 физических лиц и организаций. Кроме того, рестрикции наложены на тех, кто участвовал в организации выборов в новых регионах, распространял информацию в поддержку СВО. Также был введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.