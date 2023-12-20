МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Страны G7, Евросоюза и Австралия за 2022 год заморозили около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ, из них на долю ЕС приходится 210 миллиардов евро, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии (ЕК). FT назвала страны, которые сохранили осторожность по вопросу активов РФ

"Около 260 миллиардов евро активов центрального банка Москвы было заморожено в прошлом году в странах G7, ЕС и Австралии", — пишет издание со ссылкой на документ ЕК.

Как отмечает газета, в ЕС хранятся около 210 миллиардов евро. Согласно информации источников издания, США заморозили около 4,6 миллиарда евро активов, Франция заморозила около 19 миллиардов евро активов, а Германия около 210 миллионов евро.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

При этом в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.