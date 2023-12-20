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Страны ЕС договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины
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Министры финансов ЕС договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить "дальнейшую стабильность и рост" европейской экономики, сообщило в сети X испанское... ПРАЙМ, 20.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, ес, бюджет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Министры финансов ЕС договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить "дальнейшую стабильность и рост" европейской экономики, сообщило в сети X испанское председательство в Совете Евросоюза.
"Совет Евросоюза согласовал новые рамки экономического регулирования, которые обеспечат стабильность и рост", — говорится в сообщении.
В испанском представительстве назвали новые правила "сбалансированными, реалистичными, подходящими для решения нынешних и будущих вызовов".
Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении восстановить уже в начале 2024 года правила бюджетной дисциплины, которые запрещают государствам ЕС превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60% и 3% ВВП соответственно. Действия этих правил приостанавливались после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, что позволило государствам ЕС значительно нарастить помощь населению и компаниям из бюджетных средств.
Ранее европейские профсоюзы потребовали от лидеров ЕС отказаться от восстановления строгих бюджетных правил, ограничивающих помощь населению на фоне резкого увеличения военных расходов из-за поставок Украине.