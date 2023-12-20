БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Министры финансов ЕС договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить "дальнейшую стабильность и рост" европейской экономики, сообщило в сети X испанское председательство в Совете Евросоюза. Зампред правления "Газпрома" прокомментировал бюджет компании на 2024 год

"Совет Евросоюза согласовал новые рамки экономического регулирования, которые обеспечат стабильность и рост", — говорится в сообщении.

В испанском представительстве назвали новые правила "сбалансированными, реалистичными, подходящими для решения нынешних и будущих вызовов".

Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении восстановить уже в начале 2024 года правила бюджетной дисциплины, которые запрещают государствам ЕС превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60% и 3% ВВП соответственно. Действия этих правил приостанавливались после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, что позволило государствам ЕС значительно нарастить помощь населению и компаниям из бюджетных средств.

Ранее европейские профсоюзы потребовали от лидеров ЕС отказаться от восстановления строгих бюджетных правил, ограничивающих помощь населению на фоне резкого увеличения военных расходов из-за поставок Украине.